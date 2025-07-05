«Добро пожаловать в этот мир»: 39-летняя сестра Кары Делевинь впервые стала мамой

39-летняя сестра Кары Делевинь впервые стала мамой. Поппи поделилась в личном блоге радостной новостью: у нее родилась дочка.

Фотомодель призналась, что 20 мая на свет появился ее первенец от своего возлюбленного, который является наследником британской бизнес-династии Арчи Кесвика. Поппи опубликовала в социальных сетях трогательное черно-белое фото, на котором с нежностью держит за крошечную ручку дочь.

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«Звезды сошлись — и тогда появилась ты. Добро пожаловать в этот мир, медвежонок. Для тебя бьются наши сердца, ты — наше все», — трогательно подписала снимки Поппи.

Модель не скрывала свою беременность. По словам Делевинь, о положении она узнала на Неделе моды в Лондоне. Тогда во время примерки для показа Burberry заметила, что одежда ей стала ощущаться на ней теснее, чем за несколько недель до этого. Во время самого показа актриса испытала «легкое головокружение». В январе она откровенно рассказала о том, что станет мамой.

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