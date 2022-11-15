Дмитрий Харатьян отправляет 24-летнего сына на фронт

Создатель «Гардемаринов» считает, что его 24-летний сын может отправиться в Донбасс, несмотря на проблемы со зрением.

С самого начала российской спецоперации режиссер занимает крайне патриотическую позицию, за что на Украине даже причислен к разряду «преступников, пропагандирующих русский нацизм».

Сын Иван, похоже, разделает взгляды отца.

И хотя имеет отсрочку от службы в мирное время по зрению, в военное время считает себя призывником.

«Отмазывать не буду», - заявил Дмитрий Харатьян на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» Вячеславу Манучарову.

Любопытно, что в свое время Харатьян-старший отправился служить в армию именно в 24 года. Правда, попал не в Афганистан, а Московскую пожарную часть № 19.