23:07, 15 ноября 2022
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Дмитрий Харатьян отправляет 24-летнего сына на фронт
Создатель «Гардемаринов» считает, что его 24-летний сын может отправиться в Донбасс, несмотря на проблемы со зрением.
С самого начала российской спецоперации режиссер занимает крайне патриотическую позицию, за что на Украине даже причислен к разряду «преступников, пропагандирующих русский нацизм».
Сын Иван, похоже, разделает взгляды отца.
И хотя имеет отсрочку от службы в мирное время по зрению, в военное время считает себя призывником.
«Отмазывать не буду», - заявил Дмитрий Харатьян на YouTube-канале «Эмпатия Манучи» Вячеславу Манучарову.
Любопытно, что в свое время Харатьян-старший отправился служить в армию именно в 24 года. Правда, попал не в Афганистан, а Московскую пожарную часть № 19.
Источник фото:https://www.youtube.com/watch?v=Z34Gqu4HGGA
Источник:https://www.eg.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: