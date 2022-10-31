16:55, 31 октября 2022
1 мин.
Девушек не пустили в США из-за их слишком красивой внешности
Австралийская блогерша пожаловалась на сотрудников американской таможни.
Михаелла Теста вместе с подругой пять часов просидели в комнате для допросов в американском аэропорту.
По словам девушек, их задержали из-за того, что они слишком красивы.
«Я знаю наверняка, что мужчины приняли нас за эскортниц или проституток. На границе просто обожают задерживать австралиек и предъявлять им подобные обвинения».
Сообщается, что в Лос-Анджелес подруг пустили только после полного досмотра и скрупулезного изучения их ноутбуков и сотовых телефонов.
Остается ждать, какую реакцию на беспредел таможенников дадут калифорнийские феминистки.
ФОТО: The New York Post
Источник:https://www.gazeta.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
#блог,