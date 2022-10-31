Девушек не пустили в США из-за их слишком красивой внешности

Австралийская блогерша пожаловалась на сотрудников американской таможни.

Михаелла Теста вместе с подругой пять часов просидели в комнате для допросов в американском аэропорту.

По словам девушек, их задержали из-за того, что они слишком красивы.

«Я знаю наверняка, что мужчины приняли нас за эскортниц или проституток. На границе просто обожают задерживать австралиек и предъявлять им подобные обвинения».

Сообщается, что в Лос-Анджелес подруг пустили только после полного досмотра и скрупулезного изучения их ноутбуков и сотовых телефонов.

Остается ждать, какую реакцию на беспредел таможенников дадут калифорнийские феминистки.

ФОТО: The New York Post