«Дал метастазы»: у вокалиста 3 Doors Down нашли последнюю стадию рака

Солист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд рассказал, что болен раком четвертой стадии. Певец объявил об отмене запланированного на лето тура коллектива. Подробности он сообщил в соцсетях.

Исполнитель признался, что несколько недель назад почувствовал себя плохо и обратился в больницу. После проверки выяснилось, что он тяжело болен.

«У меня светлоклеточный рак почки, который дал метастазы в мои легкие. Он на 4-й стадии, и это не очень хорошо. Но знаете что? Мы служим великому богу, и он может преодолеть все. Поэтому я не боюсь, я реально искренне совсем не боюсь этого», – поделился музыкант.

46-летний певец заявил, что из-за проблем со здоровьем отменяет летний концертный тур и попросил фанатов молиться. Он пошутил, что теперь будет слушать песню It's not my time (англ. - "Мое время не пришло").

Группа 3 Doors Down существует с 1996 года, коллектив наиболее известен по песням Kryptonite и Here without you.

Ранее мы писали о том, что больному раком Отару Кушанашвили снова грозит госпитализация. Но шоумен дал понять, что не собирается опускать руки и не рассматривает другого варианта, кроме излечения от заболевания.