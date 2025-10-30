«Что на уме у таких людей?»: Кэти Перри разозлила поклонников неприятной выходкой на свой 41-й день рождения

Американская певица Кэти Перри повергла в шок своих фанатов после неожиданной выходки на свое 41-й день рождения. Артистка швырнула праздничный торт на пол, который в итоге ели ее танцоры. Об этом пишет Page Six.

Исполнительница отметила свое 41-летие после недавнего выступления в рамках тура Lifetimes. Перри, все еще одетая в концертный костюм, была заснята за кулисами в окружении членов съемочной группы, когда задувала свечи на большом торте.

Затем она попыталась швырнуть его в одного из мужчин, но промахнулась, и угощение упало на пол. Певица рассмеялась, когда несколько танцоров из ее команды подошли к уничтоженному десерту, наклонились и взяли по кусочку, чтобы попробовать.

Позже из комментариев к появившемуся в Сети видео выяснилось, что торт был приготовлен мамой одного из поклонников певицы.

«Этот торт испекла моя мама. Она была так рада возможности приготовить торт для Кэти Перри и потратила на него столько времени. Я искренне недоумеваю и расстраиваюсь из-за того, что она это сделала», — поделился пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

Это вызвало бурную реакцию пользователей. «Кэти не может сделать ничего, чтобы не вызвать отвращение», «Интересно, что на уме у людей, когда они просто выбрасывают целый торт, который мог бы понравиться всем» «Самое безумное в том, что кто-то другой будет это убирать», — пишут люди.

Ранее мы писали о том, Кэти Перри и Джастин Трюдо рассекретили отношения в честь дня рождения певицы.