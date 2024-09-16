Бывшего мужа Бритни Спирс заподозрили в новом романе: засняли на свидании с незнакомкой

Бывший муж певицы Бритни Спирс Сэм Асгари стал налаживать личную жизнь после развода. Его заметили на свидании с новой возлюбленной. Об этом сообщает TMZ.

Несмотря на то, что Сэм заявлял о намерении сосредоточиться о карьере, в его жизни появилась избранница. Его засняли с девушкой, личность которой пока неизвестна. Пара гуляла вместе с собакой, которую Асгари подарила Бритни по случаи их помолвки.

Таблоид отмечает, что во время свидания Сэм давал понять своим поведением, что девушка – не просто его друг. Он касался ее так, как делает возлюбленный. Однако поцелуй заснять не удалось.

Отметим, что сам мужчина слухи о новом романе пока не прокомментировал.

Сэм Асгари и Бритни Спирс поженились в 2022 году. Но уже спустя год у них появились проблемы в браке, из-за которых они оказались на грани развода. Позже певица поделилась, что им удалось помириться. Но, как выяснилось, ненадолго. Уже летом 2023 года они все-таки решили расстаться.

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