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ИХ ШОУБИЗ
16:32, 11 октября 2022
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Бритни Спирс вспомнила свою роковую ночь

Бритни Спирс вспомнила свою роковую ночь

После того, как со скандальной поп-дивы была снята опека, длившаяся долгих 13 лет, певица стала все чаще стала обвинять родных в жестоком обращении к себе.

«Первую пощечину я не забуду никогда, – жалуется Спирс, – её я получила от собственной матери, в 2007 году». Инцидент 15-летней давности до сих пор не выходит из головы поп-звезды. По мнению специалистов именно этот случай мог стать отправной точкой всех стрессов и комплексов, из-за которой у девушки развилась тревожность и паранойя.

Не исключено, однако, и то, что реакция матери была вполне оправданной, потому как в тот роковой вечер певица уехала на ночную тусовку вместе с Линдси Лозан и Пэрис Хилтон, известными голливудскими скандалистками, не раз попадавшими в объективы камер в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

С тех пор, по словам Бритни, ей всегда было интересно, что же испытывает человек, ударив другого по лицу, однако, она надеется, что ей все же никогда не придётся узнать об этом.

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