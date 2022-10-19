Бритни Спирс обвинила своего отца в покушении на убийство

Скандальная голливудская дива Бритни Спирс заявила, что имеет все основания подозревать своего отца в покушении на её здоровье.

Долгое время Джейми Спирс был её официальным опекуном.

На это решение семье пришлось пойти из-за того, что певица с каждым годом всё больше отбивалась от рук, попадая в новые скандалы и обрастая неприятными слухами.

Однако меры, которые родные принимали для «спасения» девушки, травмировали её ещё больше.

«Всё это не имело никакого смысла, – подводит итоги Бритни, – изоляция, медсестры, больницы… Иногда меня помещали в аппарат МРТ на час, хотя там и 20 минут достаточно, чтобы получить необходимые результаты.

Самое страшное, после всего этого понимать, что родители были просто злыми. И порой я действительно чувствовала, что мой отец пытается со мной покончить».

ФОТО: Дмитрий Коробейников/Dmitry Korobeynikov