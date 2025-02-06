«Болезненное испытание»: принц Уильям высказался о смерти принцессы Дианы

Принц Уильям появился на мероприятии от благотворительной организации, помогающей скорбящим, и впервые за долгое время высказался о смерти матери – принцессы Дианы. Его слова приводит US Weekly.

«Очень трудно учиться и жить обычной жизнью. В эти первые несколько лет особенно важно иметь поддержку. Горе — это самое болезненное испытание, которое может пережить любой ребенок или родитель», — поделился наследник британского престола.

Кроме того, по данным источника, старший сын короля Великобритании Карла III лично пообщался с детьми, которые потеряли кого-то из родных. Одна девочка после диалога с принцем рассказала, что он действительно понял ее и ее чувства, ведь его мать погибла, когда ему было всего 15 лет.

«Я думаю, он понимает, как работает горе». Казалось, ему было комфортно говорить с нами о таких вещах», — заявила 17-летняя собеседница принца Уэльского.

Напомним, принцесса Диана погибла 31 августа 1997 года в результате травм, полученных в автокатастрофе на мосту Альма в автомобильном туннеле в Париже. На момент смерти ей было 36 лет.

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