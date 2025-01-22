«Без согласия»: юристы оценили сцену домогательств Бальдони до Блейк Лайвли

Представители американской актрисы Блейк Лайвли наконец прокомментировали обнародованные Джастином Бальдони кадры со съемок фильма «Все закончится на нас». По их мнению, то, что режиссер хотел использовать как оружие, обернулось против него самого.

Ранее Бальдони, против которого Лайвли подала иск о домогательствах на съемочной площадке, представил в суде ранее не публиковавшиеся сцены из фильма как доказательство своей невиновности. Адвокат Бальдони утверждает, что поведение актеров во время съемок романтической сцены подтверждает, что они относятся к общему делу и друг к другу с уважением и профессионализмом. На видео они также переговариваются и обсуждают технические моменты постановки эпизода.

Однако юристы Лайвли считают иначе — в заявлении представителей актрисы сказано, что кадры являются наглядной иллюстрацией того, как Бальдони отходит от сценарий и позволяет себе больше, чем изначально было установлено:

«Каждый момент был импровизирован господином Бальдони без предварительного обсуждения или согласия, и без присутствия координатора интимных сцен. На видео видно, как мисс Лайвли неоднократно просит, чтобы они просто беседовали», — приводит слова адвокатов The Daily Mail.

Поведение самой Лайвли на данных кадрах, полагают они, также красноречиво говорит о том, что она чувствует дискомфорт.