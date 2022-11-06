Авербух жамкал голую грудь: кадры всплыли в сети

Фигурист Илья Авербух женат на актрисе Лизе Арзамасовой уже два года. Последнее время ходят слухи о разводе, которые «подогреваются» также пользователями в интернете.

На этот раз в сети вновь всплыли старые кадры с бывшей женой Авербуха – Ириной Лобачевой. На кадрах в стиле ню фигурист держит за грудь Лобачеву. Поклонники отметили, что им эта пара нравилась больше.

Фото: Tarakanov Vadim/East News