14:22, 06 ноября 2022
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Авербух жамкал голую грудь: кадры всплыли в сети
Фигурист Илья Авербух женат на актрисе Лизе Арзамасовой уже два года. Последнее время ходят слухи о разводе, которые «подогреваются» также пользователями в интернете.
На этот раз в сети вновь всплыли старые кадры с бывшей женой Авербуха – Ириной Лобачевой. На кадрах в стиле ню фигурист держит за грудь Лобачеву. Поклонники отметили, что им эта пара нравилась больше.
Фото: Tarakanov Vadim/East News
Источник:Экспресс газета
Автор:Галина СьюТеги: