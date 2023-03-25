Анжелина Джоли начала встречаться с Ротшильдом

Недавний слух подтвердился: голливудская звезда Анджелина Джоли и Дэвид Майер де Ротшильд, действительно, теперь вдвоём.

Недавно журналисты сфотографировали парочку на подходе к одному из Нью-Йоркских ресторанов.

Дэвид и Анжелина шли и непринуждённо болтали, похоже, совсем не отвлекаясь на преследующих их папарацци.

Стоит отметить, что Дэвид — прямой наследник знаменитого банкира миллиардера Ротшильда.

Впервые его заметили 2010-м году, когда он совершил кругосветное путешествие на катамаране под названием Plastiki, которые собственноручно собрал из пластиковых бутылок.

Как сообщает KP.ru, на постройку уникального плавсредства было потрачено 12 500 пластиковых ёмкостей.

Детство Ротшильд младший провёл в Лондоне, а теперь считается одним из самых желанных холостяков Туманного Альбиона.

Вероятно, у Анжелины Джоли есть все шансы его заполучить.