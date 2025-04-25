Александр Австрийский развелся с русской графиней, которую считают самозванкой

Эрцгерцог Александр Австрийский, которого называют самым красивым аристократом Европы, развелся с русской графиней Наташей Румянцофф-Пашкевич. Некоторые считают девушкой самозванкой. Об этом пишет Woman.ru.

Молодые люди начали отношения в 2017 году, а через шесть лет сыграли свадьбу в замке Белей в Бельгии. Мир следил за красивой историей любви, которая завершилась через два года.

Проблемы в знатной семье скрывали, но журналисты заподозрили неладное в День всех влюбленных. Наташа каждый год 14 февраля публиковала совместное фото с любимым, а в последний раз не стала этого делать. Она сделала пост о работе своего ивент-агентства.

СМИ узнали, что развод действительно состоялся, и девушка вернула девичью фамилию. Вокруг Наташи ходит много слухов. Некоторые даже называют ее самозванкой, а не русской графиней.

Сообщается, что Наташа Румянцофф-Пашкевич является дочерью графа Николя Пьера Румянцофф-Пашкевича, сына Николая Румянцева-Пашкевича, родившегося в Российской империи в 1906-м. Он был военным и прожил насыщенную жизнь. Но не оставил никаких задокументированных заметок о себе. Его биографию издал сын.

Историки официально не признают ее, так как считают, что род графов Румянцевых по мужской линии угас еще в 1838 году.

Что касается Наташи, то она училась в дорогих школах и посещала светские мероприятия. После ее помолвки с Александром Австрийским эксперты по генеалогии заинтересовались ее личностью и происхождением. Но не нашли никаких фактов.

Сама же девушка называет себя графиней. Но в статьях фигурирует как «охотница за богатыми мужчинами». У нее есть свой крупный бизнес по организации свадеб и других мероприятий.

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