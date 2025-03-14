Актриса Мерил Стрип и Мартин Шорт находятся в отношениях больше года

Американские актеры Мерил Стрип и Мартин Шорт встречаются. Это удалось выяснить Page Six.

Как утверждают источники портала, пара состоит в отношениях уже больше года. При этом роман, по их словам, был для артистов полной неожиданностью и «застал их врасплох».

«Мэрил не могла не влюбиться в Мартина. Он джентльмен, он заставляет ее смеяться и является всецело позитивным человеком. Ей нравится находиться рядом с ним», — рассказали инсайдеры.

По их данным, ни 75-летняя Стрип, ни 74-летний Шорт «не искали отношений, когда начали встречаться».

Друзья и родственники пары, включая их детей, полностью одобряют их отношения и считают, что они очаровательны вместе.

Роман Шорт и Стрип начался после того, как в октябре 2023 актриса тайно рассталась со своим мужем Доном Гаммером в 2017 году.

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