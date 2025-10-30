Актриса Кристал Лоу побрилась налысо из-за борьбы с раком. Об этом стало известно из соцсетей.

44-летняя канадская актриса Кристал Лоу несколько недель назад рассказала, что у нее диагностировали рак груди третьей стадии. На днях на своей страничке знаменитость опубликовала видео, на котором ее бреют налысо. Видно, что у знаменитости выпали волосы после сеансов химиотерапии.

«Страшно, но я действительно хочу, чтобы все, кто проходит через это, увидели, что я в порядке. И вы тоже будете в порядке», — подписала кадры она.

Напомним, Кристал Лоу снималась в таких фильмах, как «Дети кукурузы: Откровение», «Пункт назначения 3», «Чёрное Рождество» и «Поворот не туда 2».

