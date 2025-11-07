Актера Брюса Уиллиса заметили на пляже вместе с его опекуном. Об этом сообщает Daily Mail.

Папарацци застали тяжелобольного актера Брюса Уиллиса, прогуливающегося по пляжу в Лос-Анджелесе. Судя по кадрам, звезду «Крепкого орешка» сопровождал опекун.

Актер во время прогулки улыбался, в какой-то момент Уиллис взялся за металлические перила, чтобы опираться на них во время прогулки. Также он придерживался за руку помощника.

Уиллис выбрал для выхода неприметную одежду: черную футболку, бежевые брюки, кепку и солнцезащитные очки.

Напомним, Брюс Уиллис страдает от лобно-височной деменции, которая вызывает нарушения речи, проблемы с поведением, движением и эмоциональным восприятием. Диагноз ему поставили в 2022 году.

Ранее мы писали о том, что жена Уиллиса назвала первый признак деменции актера.