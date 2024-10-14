Актер Эндрю Гарфилд расстался с возлюбленной Кейт Томас

Актер Эндрю Гарфилд расстался со своей возлюбленной Кейт Томас. О разрыве отношений сообщила девушка звезды.

О том, что звезда фильма «Человек-паук» снова одинок, заговорили недавно. Однако подтверждений не было. Поэтому о статусе отношений фанаты решили спросить у самой Кейт. Один из поклонников заявил, что любит их пару и попросил передать привет Эндрю.

«Мы расстались несколько месяцев назад, но я уверена, что он будет счастлив узнать, что его любят», - ответила Томас.

Встречаться актер и доктор стали в начале 2024 года. Их заметили на свидании папарацци, и журналисты довольно быстро узнали личность девушки. Комментарии о романе влюбленные не давали, но не скрывали, что счастливы друг с другом. О причинах их расставания пока ничего неизвестно.

Напомним, что до Кейт Эндрю встречался с моделью Алиссой Миллер. Они были вместе недолго. Спустя месяц после официального объявления об отношениях они разошлись.

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