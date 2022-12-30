76-летня Шер получила бриллиантовое кольцо от 36-летнего бойфренда

76-летнаяя американская актриса и певица Шер, похоже, собирается жениться. За свою долгую и бурную жизнь поп-дива была замужем всего два раза. Однако как-то призналась: «Мужчин у меня было чуть меньше, чем у Клеопатры».

Все мужчины Шер, включая бывших мужей, были младше ее, но при этом – самые крутые: Том Круз и Эрик Клэптон, Вэл Килмер и Рэй Лиотта.

Не устоял даже одиозный бас-гитарист группы KISS бас-гитарист Джин Симмонс.

На этот раз избранником звезды стал 36-летний музыкальный продюсер Александр Эдвардс из компании Def Jam. Недавно он прислал любимой бриллиантовое кольцо, которое ювелиры оценили в $250 тысяч, отметив, что изделие высокохудожественное и с великолепной огранкой.

Нет слов, Александр А.Е. – коротко и ясно запостила фантастический подарок Шер.

Напомним, успех самой Шер на музыкальном олимпе Европы и Америки также фантастичен.

Ее сингл Belive из одноименного альбома вот уже 25 лет остается самой продаваемой в Британии «женской песней».