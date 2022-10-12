72-летний Билл Мюррей едва не изнасиловал артистку на съемках фильма

«Он целовал мое тело, а потом залез сверху», - поделилась девушка с изданием Page Six. По словам потерпевшей, тяжелый вес 72-х летнего комика не позволил ей оказать должное сопротивление.

Сам Мюррей пояснил, что делал «нечто, показавшееся ему забавным», но «мир сильно изменился, с тех пор, как я был молодым». Сексуальные домогательства подтвердили свидетели, стало известно и о неудавшейся попытке Билла замять неприятную историю суммой в $100000.

Сейчас съемки фильма «Быть смертным» (реж. Азиз Ансари) приостановлены, скандал набирает обороты.

Герой фильмов «День сурка», «Охотники за привидениями» и других блокбастеров еще в молодости прославился своими рискованными шутками.

В Денверском аэропорту до сих пор вспоминают, как студент Уильям Мюррей заявил, что сдал в багаж сумку со взрывным устройством. А когда секъюрити начали обыскивать его самого, в кармане у шутника обнаружили пакет с марихуаной.

ФОТО: IMAGO/INPHO/Morgan Treacy/Imago Sport and News/East News