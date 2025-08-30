70-летний Кевин Костнер нашел новую возлюбленную на 24 года младше него

70-летний Кевин Костнер начал встречаться с актрисой Келли Нунан. Об этом сообщает Us Weekly.

Актер Кевин Костнер нашел новую возлюбленную — его избранницей стала 46-летняя актриса Келли Нунан. Она была замужем за миллиардером Алексом Горесом с 2016 по 2024 год.

Несмотря на разницу в возрасте, пара отлично ладит. Как рассказал инсайдер, Костнер живет в Калифорнии, а его новая возлюбленная — на Манхэттене.

«Кевин и Келли много проводят времени вместе. Они часто бывают в Аспене и у них есть общие друзья. Они узнают друг друга ближе и видятся при любой возможности», — рассказал источник.

Напомним, Кевин Костнер был в браке с Кристиной Баумгартнер с 2004 по 2024 год. У бывших супругов трое детей: сыновья Кейден и Хейс, а также дочь Грейс.

Ранее мы писали о том, что 40-летний рэпер и бывший Хлои Кардашьян женится на дочери правителя Дубая/