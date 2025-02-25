52-летняя актриса Кэмерон Диас перестала скрывать рожденного сурмамой сына

Актриса Кэмерон Диас больше не скрывает маленького сына, рожденного суррогатной матерью. 52-летнюю звезду Голливуда подловили папарацци на улице, и она не стала закрывать лицо ребенка от фотографов. Снимки публикует Daily Mail.

Еще когда Диас только собиралась стать мамой, она предупреждала, что не собирается водить по светским мероприятиям детей и рассказывать об их воспитании. Актриса считает это правильным, ведь таким образом охраняет право на частную жизнь своей семьи. Однако недавно папарацци впервые за год смогли заснять маму с сыном на улице.

Пользователи Сети подметили, что актриса, вероятно, заметила журналистов, но не стала скандалить и даже закрывать от объективов мальчика. Благодаря этому поклонники смогли увидеть, как выглядит звездный наследник. По мнению поклонников, малыш буквально копия мамы. У него светлая кожа, белоснежные волосы и голубые глаза.

Напомним, что у Диас также есть дочь Рэддикс. Девочке уже пять лет, и ее актриса тоже скрывает от публики.

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