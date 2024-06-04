38-летнюю певицу Леди Гагу заметили с беременным животом и помолвочным кольцом

38-летнюю певицу Леди Гагу заметили на публике с округлившимся животом и массивным кольцом, похожим на то, что дарят на помолвку. Официальных заявлений артистка пока не делала. Фото папарацци опубликовал таблоид The Sun.

Беременность Гаги фотографы рассекретили на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке. Вокалистка появилась на ужине в облегающем платье, которое не скрывало ее изменившуюся фигуру. На мероприятии певица была со своим бойфрендом Майклом Полански. Они состоят в отношениях уже четыре года, так что вполне вероятно, что пара решила выйти на новый уровень.

Сама Леди Гага пока никак не комментировала новости. Однако еще на премьере ее фильма-концерта «Gaga Chromatica Ball» многие заметили, что она заметно поправилась. Кольцо тогда никто не увидел, но, возможно, предложение руки и сердца Полански сделал лишь недавно.

Отметим, что Майкл Полански является финансовым предпринимателем и ему 46 лет. Певица сошлась с ним после скандального разрыва с Кристианом Карино. Они собирались пожениться, но в последний момент Гага отменила свадьбу. Ходили слухи, что произошло это из-за Брэдли Купера. Но друзья артистки утверждали, что причина была в другом.

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