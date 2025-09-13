34-летний Эд Ширан запланировал выпустить альбом после смерти. Подробности приводит Independent.

Британский музыкант поделился планами о проекте, который увидит свет только после его смерти. Артист рассказал, что уже работает над альбомом с символическим названием Eject («Извлечь»).

По словам певца, релиз включен в его завещание. После кончины именно жена исполнителя, Черри Сиборн, должна будет завершить работу над пластинкой и определить окончательный список треков.

«Она вообще-то в моем завещании, и Черри должна будет выбрать треки для неё. Она полностью там, как если бы я собирался уйти завтра», — пояснил Ширан.

Музыкант подчеркнул, что идея появилась из желания сохранить контроль над своим творчеством даже после ухода. Он отметил, что не хотел бы, чтобы другие люди формировали его посмертное наследие и выпускали сборники по своему усмотрению.

Помимо этого, Эд Ширан работает над серией альбомов, объединенных общей концепцией. Их названия отсылают к кнопкам на аудиоплеере: Pause («Пауза»), Fast Forward («Перемотка вперед»), Rewind («Перемотка назад») и Stop («Стоп»). Каждый из проектов должен символизировать определенный этап жизни и творчества артиста. Первый релиз из задуманной серии уже вышел и получил название Play («Проигрывать») из 13 композиций.

