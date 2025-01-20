Опубликовано 20 января 2025, 12:411 мин.
Житель Иркутска упал в прорубь на Крещение, пока купал ребенка
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Житель Иркутска поскользнулся и упал в прорубь на Крещение, пока держал за руки и купал ребенка. Мужчина был одет – он быстро сориентировался и поплыл к лестнице.
Видео инцидента приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Крещенские купания проходили в заливе Якоби Иркутского водохранилища. Двое взрослых, стоя по разные стороны проруби, купали мальчика.
Когда ребенок трижды окунулся и собирался выходить, неожиданно один из взрослых поскользнулся, упал и с головой ушел под воду в шапке и куртке. Стоящие рядом люди закричали, испугавшись.
Другой мужчина помог ребенку выбраться. Упавший в воду житель выбрался самостоятельно.
Ранее сообщалось, что футболист Криштиану Роналду окунулся в прорубь в 20-тиградусный мороз.