Житель Иркутска упал в прорубь на Крещение, пока купал ребенка

Житель Иркутска поскользнулся и упал в прорубь на Крещение, пока держал за руки и купал ребенка. Мужчина был одет – он быстро сориентировался и поплыл к лестнице.

Видео инцидента приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Крещенские купания проходили в заливе Якоби Иркутского водохранилища. Двое взрослых, стоя по разные стороны проруби, купали мальчика.

Когда ребенок трижды окунулся и собирался выходить, неожиданно один из взрослых поскользнулся, упал и с головой ушел под воду в шапке и куртке. Стоящие рядом люди закричали, испугавшись.

Другой мужчина помог ребенку выбраться. Упавший в воду житель выбрался самостоятельно.

Ранее сообщалось, что футболист Криштиану Роналду окунулся в прорубь в 20-тиградусный мороз.