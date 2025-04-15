Якобы нет последствий разлива мазута: туристам в Дубае начали предлагать поездки на дикие пляжи

После разлива мазута в Дубае туристам начали предлагать поездки на дикие пляжи. Однако отдыхающие, несмотря на уговоры, все равно опасаются посещать их из-за сильного запаха нефти, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В отелях Дубая начали предлагать поездки на непопулярные пляжи, до куда якобы не добрались последствия техногенной аварии. Также осуществить трансфер готовы таксисты.

Тем не менее отдыхающие не горят желанием посещать новые места из-за их близости к району разлива мазута. Также людей смущает запах, который все равно доносится до диких пляжей. Туристы в сложившейся ситуации предпочитают оставаться в отелях и купаться в бассейнах.

Ранее сообщалось, что отдыхающие, которые ходят на грязные пляжи, испытывают потом недомогание. Искупавшиеся в море жалуются на тошноту и головокружение.