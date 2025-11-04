Чтобы сберечь теплоэнергию: украинцев призвали теплее одеваться дома в преддверии зимы

Глава «Укрэнерго» Виталий Зайченко считает, что граждане страны должны пересмотреть свое отношение к использованию отопления. По его мнению, люды должны сами себя по максимальному согреть, а не прибегать к помощи инфраструктуры.

Руководитель государственной компании выступил в эфире одного из телеканалов, передает Telegram-канал РЕН ТВ | Новости. Он предложил украинцам альтернативу для экономии отопления. По мнению Зайченко, жители страны должны надевать на себя больше одежды вместо того, чтобы жечь энергию. Таким образом они якобы помогут государству в сложившейся ситуации.

«И этим помочь нашей энергосистеме справиться с теми вызовами, в условиях которых мы работаем», — заявил Виталий Зайченко.

