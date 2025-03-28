В Петербурге родственники устроили массовую драку за право посещать могилу деда

В Петербурге родственники устроили массовую драку. Конфликт произошел из-за права посещать могилу деда.

Об этом сообщает 78.ru.

По его информации, 23-летняя девушка с молодым человеком отправилась на могилу деда, которая расположена в деревне Малая Романовка Всеволожского района. Родственника похоронили три года назад.

На кладбище приехали тетя и дядя девушки. Они стали угрожать и выгонять ее, аргументируя тем, что та не должна посещать могилу.

Известно, что в семье напряженные отношения. Два дяди и тетя не признают родство девушки, присылают сообщения с оскорблениями и угрозами.

Девушка ушла с кладбища на железнодорожную станцию. До прибытия электрички к ним подошли родственники – один из мужчин ударил ее по лицу, та упала на платформу. Во время потасовки в нее направили перцовый баллончик.

После конфликта девушка обратилась в полицию.

Ранее сообщалось, что в Абхазии прострелили ногу петербуржцу, который шел к морю без майки.