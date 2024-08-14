В Москве пройдёт первый благотворительный маркет «Дом Добра»

BetBoom Дом Динамо объединяет не только любителей футбола, музыки, кино и спорта, но и тех, кто готов протянуть руку помощи всем, кто в ней нуждается. 17 и 18 августа в пространстве BetBoom Дома Динамо пройдёт первый благотворительный маркет «Дом Добра», в котором примут участие футболисты московского «Динамо», музыканты и селебрити.

Специально для благотворительного маркета команда подготовила коллекцию архивных брендовых вещей от друзей команды BetBoom Дома Динамо: Павла Деревянко, Елены Крыгиной, Сюзанны, Маугли, Тима Аминова, фотографа Тима Осипова и многих, многих других. Среди первых лотов - одежда и обувь от Raf Simons, Dries Van Noten, MiuMiu, Diesel, Marc Jacobs, Dolce&Gabbana, MM6 и других брендов. Также на маркете будут представлены лоты от футболистов «Динамо»: гости мероприятия получат возможность приобрести клюшку с автографом Кости Тюкавина, футболку с автографом Андрея Лунёва, бутсы Дениса Макарова с инициалами, подписанные вратарские перчатки Игоря Лещука, футболку сборной Камеруна от Муми Нгамалё и не только. Любой айтем можно будет получить, сделав пожертвование, равное стоимости вещи, в один из двух благотворительных фондов — эндаумент-фонд Академии Динамо или фонд «Синдром любви».

Помимо возможности приобрести редкую одежду и поддержать благотворительные организации, гостей ждут выступления инди-музыкантов «внимание брусника!» и nttrl. Также на маркете состоится гараж-сейл официального клубного магазина «ДинамоСТОр»: мерч, а также вещи из коллабораций клуба с брендами можно будет купить по специальным сниженным ценам. Вход на маркет — бесплатный, регистрация не требуется, сообщают организаторы мероприятия.