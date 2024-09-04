В Москве пройдет благотворительный забег в поддержку людей с синдромом Дауна

28 сентября в Измайловском парке состоится осенний благотворительный забег «СПОРТ ВО БЛАГО». Его цель — собрать 2 000 000 рублей в фонд «Синдром любви», поддерживающий людей с синдромом Дауна. Средства будут направлены на поддержку развивающих программ для детей и взрослых, страдающих этим недугом.

Спортивно-благотворительное мероприятие пройдёт в Москве и объединит увлечённых спортом людей, неравнодушных к добрым делам.

Осенний «СПОРТ ВО БЛАГО — 2024» — это:

Живописные трассы в осеннем Измайловском парке.

Участники всех возрастов — от 0 до 100 лет.

Широкий выбор дистанций для взрослых (от 2 км до 21,1 км), детей и подростков (от 50 м до 2 км).

Эстафета корпоративных команд.

Яркий Fun Run — костюмированный забег на 500 метров, в котором приз получает участник в самом оригинальном наряде.

Стартовый пакет участника, электронный хронометраж (для участников 6+), медаль финишёра и фотографии каждому, а также розыгрыши ценных призов.

Мастер-классы для детей и взрослых.

Спортивная разминка от профи перед забегом.

Выступления артистов и весёлые игры на территории стартово-финишного городка.

Призовые места с ценными подарками, которые будут вручать волонтёры с синдромом Дауна.

Для людей с синдромом Дауна будет организован забег «НЕособенный старт»: 50 метров для малышей 0−5 лет и 500 метров для участников 6+. Для первых 50 зарегистрированных ребят слоты на участие предоставляются бесплатно.

Подробности о забеге «Спорт во благо» и регистрация участников доступны на сайте мероприятия.