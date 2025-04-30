В Курске выставили на продажу квартиру вместе с живущей в ней пенсионеркой. Она говорит, что родственники обманным путем переписали на себя жилплощадь, а ей некуда больше пойти. Подробности сообщает НТВ.

В объявлении о продаже квартиры указано, что там живет пенсионерка. Но потенциальным покупателям предлагают варианты, как можно избавиться от соседки.

Женщина по имени Надежда пожаловалась, что родные пытаются прогнать ее из квартиры, которая ранее принадлежала ей. По ее словам, они создают невыносимые условия, но ей просто некуда пойти. После смерти мужа она стала злоупотреблять алкоголем, чем и воспользовались члены семьи.

Бывшая жена умершего брата связалась с пенсионеркой и предложила жить вместе. Она готова была за ней ухаживать и кормить, а взамен попросила оформить договор купли-продажи. В документе значилось, что двухкомнатное жилище выкуплено ею за 2 млн 850 тыс. рублей. Надежда отмечает, что этих финансов даже не видела.

«Они предложили продать квартиру и сделать собственником внучку их. Обещали уход, обслуживать меня, обещали закрыть банковские дела. Кредит, дела по ЖКХ. Будем за тобой ухаживать там, вот что они обещали, какой уход», – поделилась она.

Недвижимость оформили на дочь племянницы, но для пенсионерки сохранили право пожизненного проживания. Это не помешало владельцам выставить квартиру на продажу за 3 млн 200 тысяч рублей.

Отец новой собственницы сообщил, что Надежда не имеет там ничего, а может просто находиться.

«Вы можете ей в коридоре койку поставить. Мы продаем квартиру по цене однокомнатной. Как мне сказали, можете такие условия создать, чтобы она сама убежала», – сказал он.

Женщина пытается оспорить сделку, но суд не встал на ее сторону из-за расписки, где указано, что она получала деньги за недвижимость. Она же утверждает, что подписала документы и доверяла людям, но денег не видела.

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