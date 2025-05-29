У российского подростка на шее нашли опухоль с червями

В Саратове врачи удалили подростку из шеи кисту с ленточными червями. Об это сообщается в Telegram-канале ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница».

В Саратовской областной детской клинической больнице прооперировали подростка с редким случаем эхинококкоза — паразитарного заболевания, вызванного личинками ленточных червей. У мальчика обнаружили сразу несколько крупных кист в области шеи, что является необычной локализацией для этого типа паразитов.

Эхинококковые кисты обычно образуются в печени или в легких. В редких случаях — в головном мозге или других органах.

По словам врачей, ребенок мог заразиться при контакте с домашними животными (особенно собаками), употребляя недостаточно обработанное мясо или из-за несоблюдения правил личной гигиены

Заболевание часто протекает бессимптомно.

Подростку провели первую операцию по удалению кист, назначили медикаментозную терапию. Ему предстоит повторное хирургическое вмешательство.

Врачи рекомендуют регулярно мыть руки (особенно после контакта с животными), тщательно обрабатывать мясные продукты и обследоваться.

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