Травят в Сети: шестилетнюю гимнастку с Украины хотят лишить лицензии за русский язык
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На Украине шестилетнюю гимнастку Анастасию Опри могут лишить лицензии на участие в соревнованиях за использование русского языка в соцсети. Об этом рассказала мама юной спортсменки.
Девочка профессионально занимается художественной гимнастикой. Настя родилась в интернациональной семье. Ее мама — россиянка, а отец — болгарин.
«Поэтому несложно догадаться, что блог маме удобнее вести на русском языке, ребенок в этом не виноват», — говорит мама девочки.
Кто-то усмотрел в аккаунте Опри пропаганду русского языка и подал жалобу, которую рассматривает Федерация художественной гимнастики Украины. Девочке грозит отчисление из спортивной школы и недопуск к соревнованиям внутри страны.
Женщина уточнила, что Анастасия следит за известными спортсменами и интересуется гимнастикой. По ее словам, девочка подвергается травле со стороны родителей и неудавшихся тренеров.
Ранее народный артист РСФСР Никита Михалков подал в суд на Украину за «бесхозяйственность» в Крыму. Режиссер потребовал взыскать 48,8 млн рублей с украинских чиновников.