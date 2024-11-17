Травят в Сети: шестилетнюю гимнастку с Украины хотят лишить лицензии за русский язык

На Украине шестилетнюю гимнастку Анастасию Опри могут лишить лицензии на участие в соревнованиях за использование русского языка в соцсети. Об этом рассказала мама юной спортсменки.

Девочка профессионально занимается художественной гимнастикой. Настя родилась в интернациональной семье. Ее мама — россиянка, а отец — болгарин.

«Поэтому несложно догадаться, что блог маме удобнее вести на русском языке, ребенок в этом не виноват», — говорит мама девочки.

Кто-то усмотрел в аккаунте Опри пропаганду русского языка и подал жалобу, которую рассматривает Федерация художественной гимнастики Украины. Девочке грозит отчисление из спортивной школы и недопуск к соревнованиям внутри страны.

Женщина уточнила, что Анастасия следит за известными спортсменами и интересуется гимнастикой. По ее словам, девочка подвергается травле со стороны родителей и неудавшихся тренеров.

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