Суд в Москве отменил штраф женщине, которая не убрала мочу за своей собакой породы американский стаффордширский терьер. Производство по делу о несоблюдении требований к содержанию животных по уборке продуктов жизнедеятельности прекратили.

Об этом сообщил Telegram-канал Суды общей юрисдикции города Москвы.

Симоновский районный суд прекратил производство по делу об административном правонарушении и отменил постановление замначальника Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными Комитета ветеринарии Москвы. Прекращение производства объяснили отсутствием состава административного правонарушения.

Заявитель утверждал, что женщина не обеспечила уборку продуктов жизнедеятельности питомца в месте общего пользования.

