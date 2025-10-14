Специалист по антивозрастной медицине стал отцом в 93 года

В Австралии 93-летний специалист по антивозрастной медицине Джон Левин и его 37-летняя супруга Янин Лу впервые стали родителями. Об этом сообщает новостной портал News.com.

У доктора было есть двое детей от предыдущих отношений. Старший сын мужчины Грег умер не так давно, ему было 65 лет.

Как рассказала Янин Лу, знакомство с будущим супругом произошло после того, как он овдовел — предыдущий брак доктора Левина продлился 57 лет. Изначальной целью их встреч было обучение: Левин захотел выучить новый язык, а Лу стала его репетитором. Но уже после третьего занятия мужчина пригласил молодую женщину на свидание.

Их отношения развивались, и в 2014 году пара официально оформила брак. На момент женитьбы Левину был 81 год, а его избраннице — 26. Янин Лу отметила, что мысль о ребенке возникла у нее из-за осознания возраста супруга.

«Мне хочется, чтобы его частичка осталась со мной», — поделилась она.

Женщина также призналась, что окружающие часто испытывают недоумение, когда видят их с ребенком. Многие предполагают, что доктор Левин является малышу прадедушкой, а не отцом.

«Когда мы объясняем, они не могут сдержать своего удивления. Но для нас речь идет о выборе, который делает нас счастливыми. Мы не можем контролировать то, что чувствуют другие люди», — прокомментировала Лу.

Несмотря на свой преклонный возраст, сам Джон Левин заявил, что не исключает возможности снова стать отцом.

