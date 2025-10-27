Спал сколько хотел и ел что хотел: куда пропал 17-летний школьник, которого искали 2 месяца

Правоохранители в Ростове нашли 17-летнего парня, которого разыскивали в течение 2 месяцев. Как оказалось, подросток никуда не пропадал — он просто жил подальше ото всех в свое удовольствие, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подросток из Солнечногорска исчез в августе после поездки с незнакомцем. Родители юноши обратились с заявлением в полицию. Изначально рассматривались разные версии пропажи школьника: от похищения до влияния украинских мошенников. Однако правда, которая вскрылась спустя два месяца, удивила всех.

Неделю назад стражи порядка установили, где находится юноша. Они выломали дверь в квартиру, чтобы спасти подростка, и увидели, как он отдыхает. Найденный парень признался, что просто хотел пожить в свое удовольствие, и поэтому пропал. Он не ходил в школу, сколько хотел спал и что хотел ел. Сейчас несовершеннолетний беглец находится в социальном центре. Скоро его отправят обратно.

Ранее стали известны подробности исчезновения 37-летнего воронежца, пропавшего 3 года назад. Мать мужчины нашла странную переписку в его телефоне.