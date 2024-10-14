Собрал более 3000 участников: на курорте «Роза Хутор» завершился ежегодный беговой фестиваль в горах ROSA RUN

На курорте «Роза Хутор» завершился ежегодный беговой фестиваль ROSA RUN. Это первый и единственный в России беговой фестиваль в горах.

Мероприятие проходило с 10 по 13 октября. Фестиваль собрал более 3000 участников и 3600 болельщиков.

«Фестиваль ROSA RUN уже стал доброй традицией, ежегодно объединяющей тысячи любителей бега. Мы рады наблюдать, как люди со всей страны собираются на нашем мероприятии, чтобы преодолеть различные дистанции, проверить свои силы и создать уникальную атмосферу дружбы и взаимной поддержки», - сказал генеральный директор ROSA RUN Владимир Шейкин.

Каждый день проходил отдельный старт. В первый день это был забег на 6,8 км ROSA PEAK. Участники бежали на вершину горы Роза Пик по горнолыжной трассе. Победителями забега стали Бабиков Антон и Козина Анастасия.

Во второй день проходил командный старт ROSA QUEST – участники выполняли задания на маршруте. Участвовали 114 команд. Победила команда «Иди сюда».

В третий день состоялся костюмированный забег ROSA CARNIVAL. Участники бежали дистанцию 2,1 км – они были в костюмах инопланетян, персонажей мультфильмов и т.д.

Четвертый день был посвящен трейлраннингу. Участники выбирали дистанцию по уровню подготовки. Начинающие бежали 9,4 км в рамках ROSA GREEN TRAIL, другие выбрали 16 км в ROSA RED TRAIL, самые опытные участвовали в сложном старте - ROSA BLACK TRAIL на 28 км. В первом победили Брегеда Дмитрий и Дерова Елизавета. Призерами ROSA RED TRAIL стали Суздалев Антон и Козина Анастасия. В забеге ROSA BLACK TRAIL одержали победу Вавилин Михаил и Пятыгина Елена.

Программа фестиваля включала занятия йогой, лекции от экспертов по технике бега, особенностям питания, тематические вечеринки с караоке, квизом, быстрыми свиданиями и другими активностями. В последний день состоялась грандиозная вечеринка-закрытие.