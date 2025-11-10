Штрафы за фейки об армии, 26 лет работы в школе: подробности жизни пенсионерки, столкнувшей девочку в метро

Пенсионерка Галина Малухина, столкнувшая 13-летнюю девочку на пути в московском метро, заявила, что не хотела нанести ребенку вреда. Обвиняемая раскаивается в содеянном.

По словам женщины, девочку за секунду подняли наверх. Пенсионерка подчеркнула, что не хотела нанести вреда, и ребенок «не пострадал совершенно», пишет «Москва 24».

Малухина рассказала, что ей показалось, будто девочка смеялась над ней. Как пояснила женщина, она часто сталкивается в последнее время с таким отношением, и ее якобы таким образом пытаются спровоцировать на скандал.

Пенсионерка на протяжении 26 лет работала учителем в школе.

«Я сама всю жизнь жила так, чтобы никому не сделать больно. Но, к сожалению, к своим 64 годам я поняла, что добро люди не помнят, потому что оно не оставляет шрамов», — заявила она.

По данным ИА Регнум, Галину ранее штрафовали на 30 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Женщина проводила пикет в Краснодаре с высказываниями против спецоперации на Украине.

Ранее стало известно, что у Малухиной есть психическое заболевание — она лежала в больнице с манией преследования.