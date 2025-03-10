Россиянке после кесарева сечения на приеме у терапевта заявили, что она не рожала

Россиянка с кесаревым сечением пожаловалась на заявление врача-терапевта. Не приеме женщине заявили, что она не рожала.

Подробности сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

Женщина пришла на прием с жалобами на сильную усталость. Терапевт интересовался, давно ли пациентка была у гинеколога. Та рассказала, что посещала специалиста полгода назад, показывала рубец после кесарева сечения.

«Матка не раскрывалась, значит, вы не рожали», - сказала врач.

Женщину удивило заявление врача – пациентка отметила, что в ходе операции разрезали семь слоев ткани, а ребенка она буквально выталкивала животом. Врач же спорил, что «рожают не животом».

В Telegram-канале с иронией отреагировали на слова врача: «Отправила этот пост всем своим «нерожавшим» подружкам. У одной такой трое детей, у другой - двое».

Ранее 43-летняя россиянка родила 12-го ребенка в Подмосковье.