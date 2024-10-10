Журналисты SHOT ПРОВЕРКИ выяснили, почему ребенок носит маску животного и регулярно бегает на четвереньках. Психолог, травматолог и депутаты высказались об опасности квадробинга для детей. На эту тему порассуждали и родители.

Агент проекта внедрился в сообщество московских квадроберов и выяснил, что популярное среди детей и подростков увлечение довольно травмоопасный спорт. На самом деле, квадробинг — это неофициальный вид спорта, который недавно стал чрезвычайно популярен. Дети настолько входят в роль, что начинают не только носить маски и прыгать на четвереньках, но и кусать людей и есть из лотка.

Журналисты также пообщались с профессиональным психологом, чтобы понять, что представляет собой это модное явление и почему детям так нравится изображать из себя кошек или собачек.

«Это проявление — следствие каких-то внутренних процессов, внутренних переживаний ребенка. Ему нужно выразить свою агрессию. Просто как Ваня он не может начать кусаться, но как волк или как собачка, котик — может», – рассказала кандидат психологических наук Екатерина Шумейко.

Специалист уверена, что таким образом ребенок демонстрирует внутренний мир.

«Потом интересно еще, какого персонажа именно выбирает ребенок. Что он именно хочет выразить? Потому что будучи кошкой — это одна история, будучи волком — другая история», — добавила Шумейко.

Депутат Госдумы Анна Кузнецова считает, что дети увлекаются сомнительным хобби, так как не могут найти в интернете достаточно информации о полезных занятиях.

«Мы прорабатываем критерии деструктивного контента. Изменения в законодательстве позволят не допустить деструктивную информацию до наших детей», – заявила она.

Однако депутат Владимир Бурматов уверен, что через пару месяцев мода на квадроберов пройдет и в скором времени о них никто и не вспомнит.

В новом выпуске SHOT ПРОВЕРКИ травматолог рассказал о последствиях такого увлечения, как квадробинг. Также журналистам удалось пообщаться с родителями квадроберов и узнать, почему они не только не запрещают, но и одобряют новое увлечение своих детей.