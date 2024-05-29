Предложили «сжечь ее ребенка»: семья блогеров, подхватившая на Бали инфекцию с сыпью, вернулась в Россию

Семья блогеров, которые заразились неизвестной инфекцией на Бали, прибыла в Россию. Анастасия Новикова по прилете на родину рассказала журналистам Kp.ru, с чего все началось на островах.

По словам женщины, сначала инфекцией заразился ее супруг. Его тело покрыли неизвестного происхождения прыщи. Затем они передались ребенку — малолетнему сыну пары.

Меньше всего пострадала сама Анастасия. Ее симптомы инфекции не так затронули. Местные врачи предположили, что у семейства стрептодермия.

Чтобы получить необходимую помощь, россияне отправились домой. Однако соотечественники оказались не рады их возращению. Некоторые даже предложили Анастасии сжечь ребенка, если зараза не лечится.

Ранее сообщалось, что врачи на Бали назначили семье мази с антибиотиками и запретили мыться 2 недели. Однако лечение не дало результатов.