Пенсионерки устроили бой за бесплатные коврики на тренировке по йоге в Москве

В Москве пенсионерки устроили бой за бесплатные коврики. Раздача проходила на тренировке по йоге.

Соответствующее видео привел Telegram-канал Sport Baza.

Тренировка проходила в выходные в Лужниках. Участникам пообещали бесплатные коврики. Источник пишет, что как только началась раздача инвентаря, возник хаос.

Очевидцы сообщили, что старшие участницы раздвигали локтями толпу, брали по несколько ковриков и шли на выход. Источник публикует соответствующие кадры.

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