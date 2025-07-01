Опубликовано 01 июля 2025, 18:141 мин.
Пенсионерки устроили бой за бесплатные коврики на тренировке по йоге в Москве
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В Москве пенсионерки устроили бой за бесплатные коврики. Раздача проходила на тренировке по йоге.
Соответствующее видео привел Telegram-канал Sport Baza.
Тренировка проходила в выходные в Лужниках. Участникам пообещали бесплатные коврики. Источник пишет, что как только началась раздача инвентаря, возник хаос.
Очевидцы сообщили, что старшие участницы раздвигали локтями толпу, брали по несколько ковриков и шли на выход. Источник публикует соответствующие кадры.
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