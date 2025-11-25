Он его даже не чувствовал: 45-летний россиянин год проходил с осколком снайперской пули в глазу

Российские врачи помогли 45-летнему мужчине, который обратился к ним с резкой болью в глазу. Оказалось, что пациент целый год проходил с осколком снайперской пули, передает Telegram-канал Baza.

В 2024-м россиянин получил тяжелое ранение на спецоперации. Снайпер попал в бронешлем, но пуля не пробила череп, а распалась на осколки и повредила лицевую кость. Тогда врачи достали осколки, но не все.

Целый год, до нового обращения, участник СВО проходил с блуждающим по глазнице осколком снайперской пули. Когда у мужчины начались боли, он пошел к врачам. Хирурги извлекали инородное тело два часа. В итоге они достали осколок длиной пол сантиметра. Из-за него пациент мог потерять зрение.

Если мужчина проходил с осколком в глазу год, то жительница Абакана узнала об инородном предмете в теле значительно позже. Она семь лет жила с иглой в теле, забытой врачами в ходе кесарева.