Нога новорожденной застряла в сливе: суд продлил арест россиянке, бросившей дочь в турецком туалете

Суд в Анталье продлил арест россиянке, родившей и бросившей ребенка в туалете. Вместе с тем ее мать оправдали.

Об этом сообщает РИА Новости.

Заседание проходило в Третьем суде Антальи и длилось порядка часа. Девушку привезли на суд из тюрьмы. Все заседание она вытирала слезы.

Прокурор требовал уголовное наказание. Рассмотрение дела россиянки продолжится 24 февраля.

«Ее мать Елена оправдана», - сообщила адвокат Айшегюль Кюбра Полат об итогах сегодняшнего заседания.

Как следует из документов суда, нога новорожденной застряла в сливе, а состояние девочки было средним. Ребенок до сих пор находится в Турции, ее содержат в приюте.

Ранее сообщалось, что у россиянки, беременной двойней, начались преждевременные роды в уличном туалете. В итоге один малыш скончался – тело нашел отец.