Не принимает ванну и не помещается в машину: как живет 34-летняя россиянка, вес которой перевалил за 300 кг

34-летняя жительница Бердска Анастасия Лященко рассказала о жизни с весом более 300 кг. Женщина не может принять ванну и не водит машину, хотя, несмотря на лишние килограммы, много работает и двигается.

О самой тяжелой россиянке рассказал телеканал «Россия 1». Лященко приняла участие в программе «Прямой эфир».

За последние пять лет женщина критически располнела. Она боится, что может произойти непоправимое.

Лященко рассказала, что каждый день ходит по лестнице, не пользуется лифтом, пешком добирается до остановки общественного транспорта. Женщина купила машину, но автомобиль стоит в снегу: из-за веса автоледи не может сесть в салон. Помимо работы, она ухаживает за мамой и бабушкой.

Россиянка уже не помещается в ванну, принимает только душ. Эндокринолог в студии рассчитал индекс массы жира и пришел к выводу, что женщина носит лишние 250 кг.

Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Василий Уткин появился на матче в Волгограде и привлек внимание своей внешностью. Он сильно располнел, набрав десятки килограммов.