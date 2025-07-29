«Не пригодился»: владелица раскрыла тайну гроба, который нашли во дворе дома в Петербурге

Гроб, который нашли во дворе дома на улице Галерной в Санкт-Петербурге, в прошлом был экспонатом выставки о страхах. Об этом сообщила владелица вещи.

Она обратилась в редакцию 78.ru и прояснила скандальную ситуацию.

Девушка оказалась сотрудницей галереи, которая проводит психологические выставки. Гроб купили в прошлом году на выставку о страхах. Он стоял там до закрытия экспозиции. После этого гроб хотели утилизировать, но так как девушка занимается музыкой, думала, что он потребуется для выступлений или съемок. Россиянка забрала вещь домой.

«Простоял он там у меня полгода, но так и не пригодился, а места занимал немало. Вчера решили вынести его на мусорку, совершенно не ожидая, что это вызовет такой интерес у общества», - рассказала изданию собеседница.

Она добавила, что в гробу не спали и не проводили ритуальные культы. Крышка гроба находится на выставке, а основание увезли неизвестные мужчины.

Ранее мы писали о находке. Сообщалось, что гроб был с белой обивкой и без надписей.