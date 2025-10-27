Косил траву и почувствовал, как в глаз что-то попало: врачи вернули зрение пациенту с критическим уровнем

Житель Хабаровского края сумел сохранить зрение благодаря стараниям врачей. Специалисты помогли россиянину, который практически перестал видеть после покоса травы, передает региональный минздрав в своем Telegram-канале.

Мужчина обратился в больницу спустя месяц, как получил травму во время покоса травы. В какой-то момент житель края ощутил, как некий инородный предмет попал ему в глаз. Постепенно зрение стало ухудшаться, несмотря на лечение. Перед операцией оно достигло критического предела.

В итоге пациенту провели сложную высокотехнологичную операцию. Ему удалили катаракту вместе с металлическим осколком, восстановили переднюю камеру глаза, а также имплантировали искусственный хрусталик. После экстренного вмешательства зрение мужчины восстановилось.

