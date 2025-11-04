Иначе Бог оставит ее: протоиерей Сергий Кульпинов заявил, что женщина должна смиряться перед мужчиной

Женщины должны смиряться перед мужчинами, заявил протоиерей Сергий Кульпинов. Telegram-канал ТВ Центр | ТВЦ опубликовал видеокомментарий священнослужителя.

Протоиерей рассказа, как женщина может заполучить любовь мужчины и расположить его к себе. По мнению Сергия, она должна склониться перед представителем сильного пола. Также Кульпинов указал, что женщины зря считают себя самыми умными, если не способны пойти на такое.

«Если ты хочешь, чтобы муж тебя любил, смиряйся перед ним. Может быть, ты думаешь, что умнее, но Бог отойдет. И ничего в итоге не будет. Потому что „самые умные люди“ в итоге пропадают», — заявил священнослужитель.

Ранее в Русской православной церкви заявили, что женщинам не нужно много денег. Представители организации предложили им отдавать большую часть своего заработка на храм.