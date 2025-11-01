«Это Господу было угодно»: российский депутат призвал изнасилованных женщин рожать детей

Депутат Заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер призвал женщин рожать детей, зачатых от насильников, и отдавать их в другие семьи.

По словам Вегнера, каждый случай индивидуален, но психологи должны объяснять женщинам, что это живая жизнь, и в ней, возможно, нуждаются другие. Парламентарий привел в пример семьи, которые не могут завести ребенка традиционным способом.

Депутат предложил соглашаться с женщинами, не желающими рожать детей в такой ситуации. Однако он считает, что при помощи поддержки и психологической работы их можно убедить передать ребенка другой семье.

«Психолог должен объяснить женщине: жизнь должна быть — если она зародилась, значит, это Господу было угодно», — приводит слова Вегнера ОТВ.

Ранее иерей Андрей Струцкий назвал дурными и страшными мужчин, которых воспитывали разведенные матери-одиночки.