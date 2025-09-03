Дедушка забрал из детского сада чужого ребенка: мать обратилась в полицию

Дедушка по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка и осознал это лишь вечером, когда настоящая мама мальчика пришла в сад и не обнаружила его там. Все произошло в одном из городов Австралии, Сиднее. Об этом инциденте пишет The Sydney Morning Herald.

Как рассказала изданию жена мужчины, ее супруг забирал малыша во время тихого часа — в помещении было темно, после чего он усадил ребенка в автокресло.

«Он (ребенок, – прим. ред.) спал, когда он вытащил его из машины. <…> На самом деле, муж не заметил особой разницы, потому что он не так часто видит его в автокресле. Когда он привез его домой, он просто прижал его к себе и заснул. У него такие же волосы, и у него во рту была такая же соска», — поделилась женщина.

Она также добавила, что они с супругом глубоко переживают случившееся и даже плакали, когда поняли свою ошибку.

Девушка, чьего ребенка забрали по ошибке, обратилась в полицию. Правоохранительные органы инициировали расследование в отношении работы персонала детского сада.

