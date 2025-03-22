Чтобы спасти квартиру от потопа: 90-летняя бабушка полезла очищать от снега аварийную крышу

В Барнауле 90-летняя местная жительница, чтобы спасти квартиру от ежегодного потопа, полезла на аварийную крышу. Коммунальщики отказались от работ из-за боязни провалиться, передает Telegram-канал Readovka.

Очевидцы сняли происходящее на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как пенсионерка стоит на крыше пятиэтажки с лопатой в руке. Она была вынуждена взобраться туда, чтобы убрать снег, который топил ее квартиру.

Ремонт крыши обещали провести в этом году, однако, по неизвестной причине, его перенесли на 2027 год. После публикации видео с пенсионеркой ситуацией заинтересовались СК и прокуратура Алтайского края.

Ранее сообщалось, что в Москве пенсионерка поймала змею. Незваная гостья заползла к пожилой жительнице столицы РФ в туалет.